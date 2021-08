TUAIRIM: An Ghaeltacht sa bhaile ag neartú léi

Táimid ag neartú na Gaeltachta faoi dhíon s’againn féin le seachtain anuas — agus an-toradh ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh againn.



Ó foilsíodh an taighde le Tuismitheoir na Gaeltachta an mhí seo caite, a tharraing an aird ar a laghad teaghlaigh (23 per cent) atá ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge agus ar na deacrachtaí a bhíonn ag tuismitheoirí an teanga a thabhairt dá gclann, tá tús curtha le ré úr Gaelach sa nead bheag againn ar an Spidéal.



D’fhág mo mhac dhá bhliain d’aois slán ‘ar son na cúise’ lena chlár teilifíse is fearr Paw Patrol, cartún ar Netflix, ar chineál de shiúcra don súil é do pháistí. Má bhí 20 bomaite á chaitheamh aige ag coimhéad ar Paw Patrol gach lá roimh dhinnéar, is ionann sin agus 20 bomaite x 364 lá sa bhliain.

Sin go leor leor Paw Patrolagus go leor leor Béarla. I ndiaidh roinnt taghanna feirge, tá an chuma ar chúrsaí go ndéanfaidh Rev agus Roll, cartún Gaeilge ar TG4, an beart! Anois, bímis dóchasach nach n-imeoidh sé ón seinnteoir gan choinne.

Bhí mé sa seomra feithimh i ndiaidh dom an vacsaín a fháil agus casadh beirt orm atá sna fichidí a bhfuil Gaeilge bhreá na háite acu. I nGaeilge a labhair siad liomsa ach is i mBéarla a labhair siad le chéile, faraor. An dochtúir féin, a labhraíonn Gaeilge liom i gcónaí, d’admhaigh sí nach mbíonn a cuid páistí sásta Gaeilge a labhairt léi.

Ar cheann de na deacrachtaí móra eile a bhíonn ag tuismitheoirí atá ag iarraidh a gclann a thógáil le Gaeilge nach mbíonn an teanga ag an bheirt tuismitheoir. Cé gur Gaeilge a bhíonn á labhairt agam leis na páistí, Béarla a bhí á labhairt agam le mo chéile agus cuireann sin go mór leis an Bhéarla a chluineann na páistí. Tá mé ag déanamh gurb é sin an gaiste is mó do thuismitheoirí nach bhfuil Gaeilge ag an bheirt acu.

FÁILTE GHAELTACHTA: Gearóid Ó Murchú on tsiopa ceardaíochta An Spailpín Fánach sa Spideál.

Tá mo chéile le moladh go mór agus a iarracht go dtí seo. Tá aip an fhoclóra aige ar an ghuthán agus cuireann sé abairtí isteach sa sintéiseoir Gaeilge ‘Abair’ lena cinntiú nach bhfuil sé ag dul amú leis an Ultachas ar fad. Tá buntáiste aige ó tharla gur tógadh i Maigh Eo é agus d’fhoghlaim sé Gaeilge ar scoil. Cluintear go minic faoi cé chomh deacair is atá sé teanga a athrú nuair atá cleachtadh agaibh beirt ar theanga áirithe a labhairt le chéile.

Ach tá buntáistí ann dúinne, nach raibh mé ag súil leis. Má tá ‘an claonadh i dtreo an Bhéarla’ i measc teaghlaigh na Gaeltachta, mar a mhaítear i dtuarascáil nua Thuismitheoirí na Gaeltachta, bíonn “claonadh i dtreo na hargóna” i measc tuismitheoirí tuirseacha. Ach is deacra i bhfad a bheith ag bruíon le chéile i nGaeilge nuair nach bhfuil duine amháin chomh líofa sin. Bua don teanga agus bua mór don teaghlach!

Toraigh. 80%

An LPT a bhfuil an céadatán is mó de theaghlaigh ag tógáil a gclann le Gaeilge ann.

Tuilleadh eolais sa phictiúr.

Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na Limistéir Oifigúila Gaeltachta.

Tuarascáil taighde 👇https://t.co/a9nYOBxEph pic.twitter.com/jutBlYfo38 — Tuismitheoirí na Gaeltachta (@tuismitheoiri) August 6, 2021

Lasmuigh den teach, tá mé mar a bheadh bean Dhoire, Nicola Coughlan, sa tsraith Brigerton le seachtain anuas. Lady Whistledown an Spidéil atá ionam, ag cúléisteach le gach comhrá is féidir liom sa siopa nó sa tsráid le fáil amach cé atá ag labhairt i nGaeilge agus cé nach bhfuil.

I ndiaidh seachtaine den obair bleachtaireachta, is léir an brú mór atá ar an Ghaeilge sa Ghaeltacht. Chuala mé lánúin óg ag caint i mBéarla le chéile ag ól caife sular shúigh tuismitheoirí an fhir óig síos leo. Labhair na tuismitheoirí Gaeilge le chéile, Gaeilge le bean a mhic agus Béarla lena mhac féin.

Béarla a bhíonn sa teach acu den chuid is mó mar nach bhfuil suim ar bith ag a fear céile sa Ghaeilge, a dúirt sí. Tá samplaí maithe ansin don taighde atá le déanamh ar na teaghlaigh nach labhraíonn Gaeilge sa bhaile, ceann de phríomh-mholtaí na taighde nua. An ar mhaithe le leas na bpáistí a chinntear Béarla a labhairt leo nó an é go bhfuil sé níos fusa, fiú sa Ghaeltacht? Beidh torthaí an staidéar sin fíorshuimiúil má aimsítear an fhirinne.



Fáiltím roimhe mura bhfuil cur i gcéill i gceist!