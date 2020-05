TUAIRIM: NÍL A MBRIARTHRA AGUS A MBEARTA AG TEACHT LENA CHÉILE

Bhí rialacha againn sa rang Tís ar scoil. Nuair a bhímis ag dul don chócaireacht, ní raibh cead againn seodra de chineál ar bith a chaitheamh ar na lámha. B’éigean dúinn fáinní, bráisléidí agus uaireadóirí a bhaint dínn. Lámha loma amháin a bhí ceadaithe sna babhlaí bia. Bhí rialacha againn sa rang Tís ar scoil. Nuair a bhímis ag dul don chócaireacht, ní raibh cead againn seodra de chineál ar bith a chaitheamh ar na lámha. B’éigean dúinn fáinní, bráisléidí agus uaireadóirí a bhaint dínn. Lámha loma amháin a bhí ceadaithe sna babhlaí bia.

Ba iad na múinteoirí a chinntigh go raibh na rialacha seo á gcur i bhfeidhm againn. Bhí bean amháin ina measc, áfach, agus ba léir gurbh fhearr léi féin na ranganna a rialú de réir an mhana ‘Déan mar a deirim, chan mar a dhéanaim’.

Beart de réir briathair?

Níor chleacht sí a leithéid.

Bhíodh slabhraí tiubha óir ag sileadh dá rostaí agus í ag meascadh uibheacha agus plúr le chéile. Bhíodh clocha lonracha ag glioscarnach ina cuid fáinní agus í ag taispeáint dúinn cén dóigh le taos a fhuineadh.

Is cuimhin liom a bheith ag smaointiú ag an am cad chuige a raibh an riail seo ann ar chor ar bith mura raibh sí féin ag déanamh dá réir. An ceist sláinteachais i ndáiríre a bhí ann? Nó an amhlaidh go raibh sí ag iarraidh smacht a imirt orainn díreach siocair gur sin an rud a dhéanadh múinteoirí i scoileanna a bhí á reáchtáil ag mná rialta?

Is dócha go raibh an dá rud i gceist.

Níor smaointigh mé ar an mhúinteoir áirithe seo le fada, fada an lá.

Ach an tseachtain seo tháinig sí chun aigne an athuair. Duine a raibh údarás aici. Duine a raibh cumhacht aici. Duine a chum rialacha agus a chuir iachall ar dhaoine eile iad a leanstan, ach a rinne neamhaird orthu í féin. An gcuireann sí duine ar bith i gcuimhne duit?