Experience a big Cultúrlann fáilte this St Patrick's Week

Spleodar agus spraoi atá i ndán do gach uile dhuine a thiocfas thar tairseach isteach sa Chultúrlann seachtain na Féile Pádraig.

Déanfaimid ceiliúradh ar litríocht na nGael ag oíche scéalaíochta Seanchoíche Déardaoin an 14ú Márta. Beidh craic agus ceol ann ar an lá mór féin, an 17ú Márta, le seisiúin ealaíne, ceardaíochta agus péinteáil aghaidheanna do pháistí i nDánlann Dillon, agus amhráin le Clann Mhic Corraidh agus damhsóirí Gaelacha sa bhialann.

Bí linn idir 11rn agus 4in. Tuilleadh sonraí le fáil ar www.culturlann.ie nó 028 9096 4180.



The Cultúrlann extends a warm céad míle fáilte to all during our St Patrick’s Week celebrations. Join us for the best in the contemporary storytelling tradition on Thursday evening, March 14, as the international Seanchoíche event returns to the Falls Road.

We’ve plenty of music, dance and art on the big day itself, March 17, as Clann Mac Corraidh and Irish dancers entertain us in the restaurant and local artists run arts, crafts and face painting sessions for children in the Dillon Gallery.

Call in between 11am and 4pm. More details available on www.culturlann.ie or call 028 9096 4180.



Buíochas mór lenár maoinitheoirí uilig: Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, Foras na Gaeilge, Comhairle Chathair Bhéal Feirste, Ciste Infheistíochta na Gaeilge, an Roinn Pobal, Future Screens, Seachtain na Gaeilge le Energia agus Glór na nGael.