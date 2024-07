Cnuasach nua le Róise Ní Bhaoill le seoladh sa Chultúrlann Dé Sathairn

Seolfaidh an t-iriseoir aitheanta agus comh-bhunaitheoir Lá Eoghan Ó Néill an cnuasach úr filíochta 'Idir an Dá Fhearsaid' le Róise Ní Bhaoill i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich, Dé Sathairn 6 Iúil ag 1pm.

"Chuaigh an leabhar cumhachtach seo go mór i bhfeidhm orm," arsa Eoghan, "agus tá súil agam go dtiocfaidh an pobal Gaeilge amach ina slóite don lainseáil seo."

Tá fáilte roimh gach duine. Beidh sólaistí ar fáil.

Tá an leabhar ar fáil sna siopaí agus ó shuíomh Éabhlóide. Seo dán ón bhailiúchán úr thíos: An Bóthar.



An Bóthar

Leagann sí lámh shocair

Ar ghualainn mná óige,

Ar scrios manglam miotail

A héadan mín,

Ar athair mór

Ina bhfuil go fóill

Piléar go domhan san fheoil,

Ar stócach,

Nach aige anois

Ach conamar de ghlún.



Is é a tearmann féin a hiúl

Ag deireadh lá oibre,

Chan geab gáirsiúil saighdiúra

Ná bogadach dubhthoirteanna

A nochtann ina stangadh,

An mhéar leis an truicear,

Sruth cáidheach cainte leo.



Ní labhraíonn sí

Nó is sa tost

Atá an cur in aghaidh.

Leanann an leamhsháinn

Gondeir fear acu.

‘Siúil leat,

Níl inti ach claitseach,’

Agus go tobann,

Siúd iad ag sodar leo

Síos an Bóthar.



Is é ’an Bóthar’

Cuisle bheo an iarthair

Feith righin láidir

Ina rith síos go lár



Bhí an bóthar sin

Dubhthinn tráth

Den eileatram dhorcha

Agus é ar thosach

An uile shlógh

Iad ag triail i suan bróin

Ceim dhosheachanta

Ar chéim,

I dtreo Reilig na Cathrach

Nó Reilig Bhaile an Mhuilinn.



Shiúil na mílte cos

An Bóthar sin,

Ag agóid

In aghaidh an ainchirt,

Ag bréagnú

Chuntais an Stáit

Ag lorg

Aitheantais is cúitimh,

Ag agairt síochána.



Ar an Bhóthar sin

Craobhscaoiltear scéalta

Ar gach binn is balla,

Fán stair ársa

Is an stair reatha,

Fá Fhódhla is fá Bhanba,

Fá chearta teanga

Is fán dóigh ar fearr

Gaeilge bhriste

Ná Béarla cliste.



Tá pobal teanga ann

A bhfuil a aghaidh soir

Is a aghaidh siar,

Pobal nár bheag

A uchtach,

A bhunaigh tráth

Raidió bradach

Agus Lá,

Aisling Ghéar,

An Ceathrú Póilí

Agus an Café Glas.

Is tá ‘Go raibh míle’

Agus ‘Ní hé José’

Ar bhéal chách

Is tá sé ‘ar fheabhas.’



Tá lucht an Bhóthair

Ag tarraingt

Le chéile,

Is ag tarraingt

In éadan a chéile,

Ach i gcónaí

Ag tarraingt.