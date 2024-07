Dorn san Aer do na scoláirí

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp

AOIBHINN BEATHA AN SCOLÁIRE: Lucht Scoil Samhraidh Mhic Reachtain ar maidin inniu Jim Corr, Belfast Media Group

Tá borradh iontach faoi Scoil Samhraidh Mhic Reachtain i mbliana - mar is léir ón ghrianghraf a ghlac ár ngrianghrafadóir Jim Corr ar maidin inniu. Tá ábhar Gaeilgeoirí as fud fad na cathrach ag freastal ar an ócáid bhliantúil i dtuaisceart Bhéal Feirste. Leanfaidh an scoil ar aghaidh go cionn coicíse agus chomh maith le ranganna beidh oícheanta airneáil, ceolchoirmeacha agus béile blasta sa Chaifé Ceoil.

Sign up to the daily Belfastmedia briefing to stay up to date with everything Belfast Subscribe to Belfast Media

Donate to BelfastMedia.com today to ensure that this website remains free now, free forever Donate

Do you have something to say on this issue? If so, submit a letter for publication to Conor McParland at c.mcparland@belfastmedia.com or write to Editor Anthony Neeson at Andersonstown News/North Belfast News, Teach Basil, 2 Hannahstown Hill, Belfast BT17 0LT