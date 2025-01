TUAIRIM: Aclaíocht na hAthbhliana

NÍ bhíonn an dea-rún buan. Is maith liom na seanfhoclaí agus nach tráthúil an ceann áirithe sin. Is grá linn uilig an bhaothchaint agus an cur i gcéill uilig a dhéanamh maidir le rúin na hathbhliana agus craosaireacht na Nollag thart. Béalghrá, b’shin an fhadhb sa chéad dhul síos, barraíocht grá do na rudaí deasa a chuireann muid sa ghob!

Aimsir na Nollag, téann siad lámh i láimh, milseáin, milseoga, dinnéir mhóra, cláracha cáise, bia cóisire agus cá thosaíonn tú leis na deochanna? Nó, b’fhéidir, ba chóir a rá cá stopann tú leis na deochanna?

Ar bhealach, is iontach go ndéanann muid na socruithe úra seo a thriail bliain i ndiaidh na bliana, ach nach n-itheann muid barraíocht agus nach n-ólann muid barraíocht gach bliain fosta. Is fiú bheith leanúnach mar sin!

Mar a scríobh an file Feirsteach, Gearóid Mac Lochlainn ina dhuanaire clúiteach, Sruth Teangacha.

“Tá barraíocht de bharraíocht ina bharraíocht dom

Tá mo thine trí thine is tá mé tinn”

Bhí an ceart aige. Tá sé in am dúinn uilig céim siar a ghlacadh agus cromadh ar an ghnáthamh agus ar an nósmhaireacht nua.

Mar sin, cuidíonn an leanúnachas linn leanstan ar aghaidh leis na droch-nósanna, ach os a choinne sin, treisíonn an leanúnachas na dea-nósanna. Tús maith agus sin ar fad!

Mothaím mar sin go gcuidíonn na dea-rúin, ach is ceart duit bheith ciallmhar agus ionraic. Ná bí ró-uaillmhianach. Mar shampla, muna ndéanann tú mórán siúlóidí de ghnáth, ní fiú duit bheith ag clárú don Camino nó rud éigin thar fóir. Coinnigh simplí é. Déan siúlóid aon cheathrú uair an chloig nó fiche bomaite nó cibe rud a fhoireann duit féin.

Gabh taobh amuigh faoin spéir, in amanntaí an rud is deacra ná do bhróga reatha nó siúlóide a chur ort agus dul thar tairseach do thí. Agus tú amuigh…..sin tú.

Aimsigh cara nó céile nó gaol de do chuid atá ar aon intinn leat faoin aclaíocht nua nó athnuaite i do shaol. Níor mhaith linn duine eile a ligint síos ag an am céanna, mar gheall air seo, cuidíonn sé má tá leathbhádóir agat! Giorraíonn beirt bóthar!

Má bhí tú aclaí go leor ar dhóigh ach d’éirigh tú as, in amanntaí, is féidir leis bheith deacair pilleadh. Ach, bí ionraic leat féin. Ná cláraigh fá choinne Spar 10k maidin Lá na Féile Pádraig muna rith tú 5k riamh roimhe!

Déanaim féin beagán reathaíochta agus is aoibhinn liom bheith ag rith, fiú nuair a d’imir mé sacar, bhain mé sult as an lúthchleasaíocht. Áfach, bíonn sé trom muna mbíonn tú cleachtaithe. Ina theannta sin, thig linn uilig bheith ag rith, bíonn leanúnachas iontach go deo tábhachtach. Ní bhíonn ballraíocht gym i gceist ach oiread!

Spar Craic 10K 2024 i mBéal Feirste

I dtosach báire, ná habair go dtabharfá faoi Park Run i bPáirc na bhFál nó i nGleann Chollán muna bhfuil tú ábalta bheith ag rith ar feadh deich mbomaite fiú! Tabhair spriocanna beaga insroichte duit féin. Abair trí bhomaite ag rith, ansin trí bhomaite ag siúl, coinnigh ort go bhfeicfidh tú!

Ach, is féidir dul chun cinn measartha gasta a dhéanamh leis an aclaíocht i mo thuairim. Má tá 5k indéanta agat, bhuel, tabhair sprioc duit féin. Smaoinigh ar an Spar 10k ag Halla na Cathrach mar sprioc phearsanta duit féin, go fíreannach. Ach, ardaigh an luas agus an brú de réir a chéile. Is é atá i gceist agam ná, muna ndearna tú 10k i do shaol, bí maith ag 5k ar dtús ansin, tóg an fad de réir a chéile.

Má tá ábalta bheith ag rith ar feadh fiche a cúig bomaite, bhuel cuir cúig bhomaite le sin. Sin agat tríocha bomaite. Céimeanna beaga, codanna inbhainte a thugann an bua duit.

Fosta, bí maith duit féin, is minic go mbíonn friochadh agam i ndiaidh bheith amuigh ag rith!

Mar sin féin, caithfear bheith leanúnach, b’fhearr i bhfad i mo bharúil féin rith fiche bomaite ceithre huaire sa tseachtain nó rith fada amháin maidin Dhomhnaigh a mhaireann uair go leith. Faraor, is beatha duine a thoil!

Bainim úsáid as an chur chuige chéanna agus mé féin ag tabhairt faoi leathmharatón. Is ionann leathmharatón agus dhá 10k. Dár ndóighe, sin 20k, ach thiocfadh leis an fhad sin cur as do dhaoine atá ag traenáil nó ag tabhairt faoi achar níos faide a rith den chéad uair.

Bí maith ag 10k ar dtús, cleachtaithe, réidh. Bí muiníneach go dtig leat an fad sin a chríochnú agus de réir a chéile, cuir leis. Cuirfidh tú iontas ort féin, geallaim duit. Codanna beaga indéanta. Bí réadúil. Ar bhealach, ná cláraigh do mharatón munar rith tú leathmharatón fós!

Cibé rud a dhéanann tú, adh mór leis, ach coinnigh simplí é, bí réadúil, bí leanúnach agus tabhair duais bheag duit ann ó am go ham.

Cúig Rud is fearr in Iarthar Bhéal Feirste le cuidiú leat bheith níos ACLAÍ.

Eolas uilig ar líne, Twitter/X go háirithe.

Grúpa Siúlóide Gerard Mulhern PG Media- béim ar an mheabharshláinte agus ar an aclaíocht. Gerard Mulhern@puntersg

Park Run- cláraigh ar líne www.parkrun.org.uk Rith seachtainiúil gach maidin Shathairn fud fad Bhéal Feirste agus na hÉireann- Páirc na bhFál agus Gleann Chollán

An Cosán Tarraingthe/ The Towpath- seoid ar leac an dorais againn faoin spéir. Gabh ag rith, gabh ag siúl, gabh ag siúl agus gabh ag rith!

Áiseanna Chomhairle na Cathrach- úsáid na páirceanna agus na reiligí, saor in aisce

Cluain an Bhogaidh- cosán Chluain an Bhogaidh in aice le Naomh Gall, tearmann, oiriúnach don reathaíocht agus don tsiúlóid agus tá soilse ann anois!

Bainigí sult!