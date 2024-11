TUAIRIM: Olltoghchán ó Dheas, athrú ar na bacáin?

Is grá liom toghcháin, olltoghcháin go háirithe. Ní bhíonn siad ann ró-mhinic, ach, in amanntaí bíonn! Bhí muid millte ar na mallaibh!

Ina theannta olltoghchán na Stát Aontaithe Meiriceá agus filleadh Donald Trump ar an Teach Bhán, beidh olltoghchán againn anseo in Éirinn, sna sé chontae is fichead. Ar bhealach, baineann muid sult as na toghcháin, ar an ábhar go mbíonn buaiteoirí agus caillteoiri ann. Bíonn crógacht ag baint leis an phróiseas agus cinneadh na n-iomaitheoiri iad féin a chur chun tosaigh os comhair an phobail, na tíre agus an domhain ar dhóigh.

Má tá tú i do bhall de pháirti mhór chumhachtach, is minic go mbíonn foireann tacaíochta thart ort, más neamhspléach thú, a mhalairt a bhíonn fíor. Bíonn tú leochaileach, foscailte ar bhealach, goilliúnach. Léimeann an chonairt ar do laigí, do bhotúin.

Áfach, is fiu a rá, mar a thaispeáin buntáistí na meán sóisialta dúinn agus feachtas toghchánaíochta ó dheas ag iarraidh teasaí, is minic go dtig leis na boic mhóra, ó na páirtithe móra bheith leochaileach goilliúnach agus iad ag bualadh le gnáthdhuine ar an tsráid, Tadhg an mhargaidh. In amanntaí, bíonn sé ar do shon, nó i d’éadan, ar do leas nó ar d’aimhleas. Greannmhar, scáití. Os a choinne sin, caithfidh tú glacadh leis, thuas seal, thíos seal. Dearfach agus diúltach in uairibh. Ní thig leat é a bheith ina ghruth agus ina mheadhg agat! I mbéal an phobail, gan amhras!

Mar sin, bhí ábhar iontais agus grinn ann agus na polaiteoirí móra ó dheas, An Taoiseach Simon Harris, An Tanáiste (agus iar-thaoiseach) Mícheál Ó Máirtín agus Uachtarán Shinn Féin, Mary-Lou Mc Donald i mbun feachtas toghchánaíochta , ag stocaireacht agus ag canbhasáil agus na meáin a dtaifead.

Mar is eol dúinn ar fad, d’éirigh leis an bheirt namhad ó laethe Chogadh Cathartha na hÉireann teacht ar chomhréiteach stairiúil ar na mallaibh ar son na ndaoine. Bhuel, níl sin go huile is go hiomlán fíor, ar a son féin, rinne siad socrú caolchúiseach, granna glic ar mhaithe le fanacht i gcumhacht.

Anois, níl me ag trácht ar dhiospoireachtai ar an teilifis náisiúnta ná aon rud, tá mé go díreach ag smaointiú ar na heachtraí agus ar na tarlúintí a thaifead daoine ar ghutháin phoca agus a chuir ar na meáin shóisialta le seachtainí anuas nó fiú na míreanna bolscaireachta a bhí ar RTÉ.

Mícheál ag tarraingt piontaí Guinness nó Murphy’s, is Corcaíoch é, ná déan dearmad. An boc ceanna sa siopa búisteára ag ceannacht feola, b’fhéidir pútóg dhubh nó pútog bhán, Cluain na Coillte…is Corcaíoch é, ná déan dearmad!

Simon Harris, an Tik Tok Taoiseach ag rince le cúpla seanbhean i gContae Mhuineacháin agus ansin ag déanamh a bhealach ó thuaidh go Tír Chonaill, Baile Bó Féich agus Leitir Ceannain fá choinne cúpa caife. Níor réitigh sé fadhbanna na mbricí lochtacha go fóill….

Chuir an bheirt seo i gcéill roinnt uaireanta agus iad faoi agallamh, nach raibh an locht nó milleán orthu agus ar a gcuid páirtithe, a gcuid polasaithe agus a gcuid rialtas, bhí siad i gcumhacht, i réim, ná déan dearmad, ar ghéarchéim na tithíochta, géarchéim na n-imirceach nó níos fearr arís, agus an cúlu eacnamaíochta faoi lán seoil agus an ghéarchéim eacnamaíochta ag bailiú nirt. Chuidigh Rialtas na hÉireann leis na bainc agus iad i gcontúirt.

Rialtas Fhianna Fáil agus Rialtas Fhine Gael.

An bheirt chéanna, ní raibh ach an dá pháirtí seo riamh i mbun na tíre a bheag nó a mhór ó bunaíodh Saorstát na hÉireann sa bhliain 1921. Tá á bhfréamhacha féin néadaithe i Sinn Féin. D’eascair Cumann na nGaedhal (1923) agus níos moille Fine Gael (1933) ón tréimhse reabhlóideach. Ar an láimh eile, d’fhás Fianna Fáil, An Páirtí Poblachtánach as Sinn Féin agus tháinig ar an tsaol sa bhliain 1927.

Mar sin féin, bíonn sé íorónta agus dochreidte ar bhealach nuair a mhaíonn siad beirt nach mbaineann fadhbanna na hÉireann leo! Cé eile a bhí i gceannas?

Ar bhealach fosta, cathfidh meas a bheith againn ar an daonlathas. Vótáil muintir na hÉireann na páirtithe seo arís agus arís. Tá iarsmaí na staire le sonrú sna páirtithe, go háirithe agus macalla Chogadh na gCarad ag bualadh sa chúlra.

An bheirt acu, sean-naimhde, ach cairde nua, Fianna Fáil agus Fine Gael. Ba chóir Fianna Gael nó Fine Fáil a chur orthu! Aon dream acu i mbun… ach amháin na Shinners!

An triú ceannaire atá ag feachtasaíocht agus ag toghchánaíocht ná Mary-Lou. Tá ag iarraidh go maith léi, fiú go raibh neart, neart droch-phoiblíochta ann do Shinn Féin ar na mallaibh. Liomháintí tromchúiseacha nach raibh smacht aici orthu le fírinne. Mar sin, an mbeidh athrú ann ó dheas, sna sé chontae is fiche?

Mothaim go mbeidh, caithfidh mé a rá. Ní chuirfidh mé fiacail ann, silim go mbainfidh Sinn Féin, beidh tacaíocht agus cuidiú de dhíth orthu ón Eite Chlé agus na Neamhspléachaí, gan amhras le comhrialtas a dhéanamh.

AN FREASÚRA: Mary Lou ag canbhásáil i gCill Dara

Chomh maith le sin, beidh ar Mary-Lou bheith cliste seiftiúil agus gan droch-phoiblíocht a tharraingt uirthi féin, mar a rinne Simon Harris le déanaí. Bhí Harris i mbun feachtasaíochta, nuair a bhuail sé le bean, oibrí cúraim leanaí i gContae Chorcaí, Ceann Toirc, a cheistigh An Taoiseach maidir le cúrsaí pá agus coinníollacha. Bhí an droch-chuma ar an fhíseán don Taoiseach. Bhí cuma fhuar, neamhthrocáireach air agus é ag caint leis an bhean agus an dóigh mar a chuir sé deireadh leis an chomhrá, thiontaigh a dhroim agus d’imigh. Tá mé cinnte de go bhfaca tú é faoin am seo.

Beidh ar Mary-Lou bheith cúramach, faichilleach agus lá an toghcháin ag druidim linn. An chloch is mó ar a paidrín agus ar phaidrín Shinn Féin ná gan chonspóid eile a tharraingt orthu féin. Is féidir le rud ar bith tarlú nó rún a bhí faoi cheilt teacht chun cinn go tobann. Bí ag dúil le ceisteanna crua faoi Óglaigh na hÉireann, Comhairle an Airm, dearcadh ar na Gardaí, dílseacht don stát, difríochtaí idir Shinn Féin an tuaiscirt agus Shinn Féin an deiscirt, polasaithe Chosaint an pháiste, díchoimisiniú, the Ra, Bobby Storey agus fiche rud eile……ag ceol leis na Wolfe Tones. Coinnigh Kneecap amach as an bhealach fosta.

An bhfuil siad réidh do bhean, do Shinn Féineach agus do phoblachtánach bheith i mbun? Níl a fhios agam, beidh le feiceáil.

Ceithre lá le dul…..ach mar a deir an seanfhocal Béarla, bíonn seachtain iontach fada sa pholaitíocht!