Tugadh aitheantas d'obair na mban ag bronnadh Gradam Raidió Fáilte i gceannchaethrú an stáisiúin in Iarthar Bhéal Feirste Dé Luain mar cheiliúradh ar Lá na Féile Bride.
Agus, don chéad uair ariamh, is ar scaifte bheag Gaeilgeoir a bronnadh an gradam seachas ar dhuine amháin.
Bronntar an gradam ar bhean nó ar mhná mar ghealla ar iarrachtaí s’acu agus ar an tionchar a d’imir siad ag cur chun cinn na Gaeilge i mBéal Feirste.
"Don chéad uair raimh, bhí grúpa de shár-mhná á cheiliúradh againn – Mná Misniúla a Rinne Gníomh," arsa stiúrthóir Raidió Fáilte Cillian Breatnach.
"Is iad na mná a bhí i gceist ná iad siúd a bhí páirteach agus lárnach ag tús-laethanta Ghaeltacht Bhóthar Seoighe agus i mbunú Bhunscoil Phobal Feirste."
An Dr Gabrielle Nig Uidhir as Coláiste Ollscoile Naomh Mhuire a bhí ina haoi-chainteoir ag an searmanas.
Bronnadh gradaim ar thrí ghrúpa: mná a chónaigh sa Ghaeltacht ar Bhóthar Seoighe; mná a chuidigh le forbairt na Gaeltachta uirbí agus ar ionadaithe de mhná atá anois ar shlí na fírinne ach a rinne gaisce don teanga.
Ba iad siúd:
Mná Bhóthar Seoighe:
Caitlín Mistéil
Maire Bean Mhic Sheáin
Bríd Mhic Sheáin
Brighid Uí Mhonacháin
Máire Uí Bhruadair
Anna Nic an Iolair
Áine Andrews
Rhian Andrews
Mná atá ar shlí na fírinne:
Cristín Uí Bhruadair
Monica Mhic Giolla Cathain
Áine Mhic Aindreasa
Caitlín Uí Anluain
Mná nár chónaigh sna tithe ach a raibh páirt acu sa Phobal seo agus sa scoil sna luathlaethanta:
Aingeal Uí Choisneacháin
Máire Mhic Ainmhire
Máire Dhubh Uí Chearbhalláin
Máire Andrews
Caitlín Nic Carráin
Máire de Brún
Brenda de Bléine
Nóirín Ailf Ní Mhurchú
Máire Nic Diarmada