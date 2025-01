Seó na Nollag Gaelscoil na bhFál: Labhraidh Loingseach

TÁ alt na seachtaine seo giota beag difriúil….níor scríobh mise é. Scríobh beirt thuairisceoirí óga de chuid Ghaelscoil na bhFál é! Nach iontach sin, is beatha teanga í a labhairt agus a scríobh.

Bíonn béim faoi leith sna gaelscoileanna ar an sprioctheanga, an Ghaeilge a shealbhú i suíomh tumoideachais go háirithe sa naíscoil agus sa Bhonnchéim R1 agus 2. Ach, de réir mar a fhásann na páistí aníos i ngaelscoil, fásann a scileanna teanga go gasta. Tagann borradh faoin léitheoireacht agus ansin faoin scríbhneoireacht, na gnéithe ar fad fite fuaite lena chéile. Éisteacht, tuiscint, labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht.

Lena chois sin, bíonn an chéim dheiridh sin, an scríbhneoireacht, iontach dúshlánach. Bíonn tacaíocht rialta de dhíth, cuir san áireamh go mbíonn na daltaí i mbun pinn i dteanga nach labhraíonn siad sa bhaile, mionteanga, b’fhéidir nach gcluinfeadh siad ach ar scoil. Tá ról na múinteoirí agus na gcuntóirí thar a bheith tábhachtach i sealbhú teanga, is iad na daoine fásta, foinsí teanga na bpáistí.

Mar sin de, bíonn áiseanna tacaíochta don scríbhneoireacht ina crann taca. I mo bharúil féin, níl áis foghlama níos fearr ná Seomra Nuachta. Seirbhís nuachta laethúil as Gaeilge do ghaelscoileanna na hÉireann, a sholáthar ag an Áis-aonad, Coláiste Mhuire ar Bhóthar na bhFál i gcomhar le C2k. Má tá páistí scoile agat….beidh a fhios agat!

Bíonn cartlann nuachta, scéalta d’eochairchéimeanna éagsúla, comórtais, ábhair thacaíochta, fillteáin foghlama agus TUAIRISCEOIR SCOILE, nuachtán na bpáistí ar bhealach. Cruthaíonn na daltaí príomhscéal.

Seo chugaibh scéal Éabha agus Fiadh ó R7 Gaelscoil na bhFál! Maith sibh a scríbhneoirí óga! Tá an scéal seo in airde ar SEOMRA NUACHTA.

Gach bliain, déanann Gaelscoil na bhFál Dráma na Nollag. Go dtí seo rinne muid Annaí, Scrooge , Charlie agus an Mhonarcha Seaclaide, Draíodóir Oz agus neart eile. I mbliana, rinne Eochairchéim a 2 Labhraidh Loinseach. Rinne rang a seacht an mhórchuid den dráma ach chuidigh rang a 5,6 go mór linn fosta.

Thosaigh muid an cleachtadh, ghlac sé cúpla seachtain ach sa deireadh thiar thall fuair muid é. Bhí ar gach duine cuid mhór lintí a fhoghlaim agus bhí sé iontach sultmhar mar ní raibh obair bhaile ar bith againn. Bhí cuid mhór ról ann. Seo iad na róil a bhí ag gach duine:

Scéalaí x2 - Fiadh, Saoirse-Erin.

Comhairleoir x2 - Siobhán, Álainn

Garda (x4) - Thomas, Grace, Darragh S, Frankie.

Giolla glic - Emily G.

An Rí Labhraidh - Conall.

Fear coille - Cathal.

Mac coille x2 - Ciaran G, Dara F.

Crainn-Seadhna - Cadhla Mck.

Bean x2 - Éabha, Scarlett.

Mathair - Fódhla.

Mamó - Cadhla C.

Giolla x2 - Brody, Ciarán C.

Bainisteorí ardáin - Christopher, Ríonach, Oisín, Emily L.

Ag deireadh an dráma fosta bhí ceolteoirí ann, cuid ó gach rang. Chaith gach duine éadaí aisteacha agus bhí sé iontach greannmhar é a fheiceáil don chéad uair. Rinne muid cuid mhór cleachtadh gléasta agus nuair a bhí na lintí ar eolas ag gach duine rinne muid é os comhair lucht féachana - Seó na bPáistí, Seó Iomlán Scoile. Bhí muid iontach neirbhíseach ach rinne muid iontach maith ar fad.

An lá ina dhiadh sin, rinne muid an seó do na tuismitheoirí uilig. Bhí ár gcroithe in ár mbéal ach dúirt gach duine go raibh muid tharr barr agus shíl muid sin fosta. Seo scéal Labhraidh Loinseach. Bhí Labhraidh ina rí ach rugadh é le dhá chluas capaill. Achan bhliain, téann bearbóir chuig an phálás chun gruaig an rí a bhearradh agus nuair a fheiceann siad na cluasa móra, maraíonn an rí iad. Bliain amháin, tharla sé nach raibh bearbóirí ar bith fágtha. Chuir an rí a ghardaí amach le bearrbóirí a fháil. Tháinig siad ar ais ón choill le triúr coillteoir le gruaig an rí a ghearradh. Ina dhiadh sin níor mháraigh sé duine ar bith eile agus tháinig siad slán. Ag deireadh an dráma, fuair gach duine amach faoi rún an rí agus sa deireadh bhí Labhraidh sásta faoina chuid cluasa. I mo bharúil, shíl mé go raibh an scéal seo iontach aisteach ach bhí sé iontach sultmhar le dhéanamh mar Seó na Nollag. Comhghairdeas le Rang 7!

Maith sibh! As an obair a fhaightear an fhoghlaim!